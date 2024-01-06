В прорубь с головой: как украинские звезды отпраздновали Крещение (фото)

Некоторые украинские звезды также придерживаются традиций ныряния в прорубь или просто обливается ледяной водой.

Сегодня, 6 января, в Украине впервые празднуют Крещение по новой дате. По этому случаю проводят богослужения и освящают воду, а люди погружаются в водоемы.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, как отечественные селебрити отпраздновали этот день.

Эктор Хименес-Браво

Канадский шеф-повар колумбийского происхождения уже не первый год чтит украинские традиции и погружается в прорубь.

Видео процесса он показал в своих соцсетях, а также поинтересовался у поклонников, "кто еще в этом году купался".

Александр Педан

Еще с самого утра ведущий выложил stories из машины и рассказал о морозе на улице. Позже он показал, как с головой трижды ныряет в ледяную реку.

"С уважением к украинским традициям, новым и старым украинским праздникам и к украинским законам. С Крещением вас", - поздравил с праздником Александр.

Александр Педан (фото: instagram.com/pedanos)

Вадим Олейник

Певец также скупался в ледяной воде и засветил возле нее свой обнаженный торс.

"С Крещением! Украина победит", - написал Вадим.

Вадим Олейник (фото: instagram.com/oleynikvadim​​)

Даша Трегубова

Актриса Даша Трегубова опубликовала фотографию с балкона, на котором она позирует в шубе.

Под фото знаменитость поздравила фанов с Крещением и призвала беречь себя.

"С Крещением! Берегите себя. И помните, что с завтрашнего дня к нам идет похолодание. До -15 в Киеве", - отметила она.

Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Татьяна Песик

Звезда "Женского квартала" Татьяна Песик по случаю праздника отправилась на службу в церковь.

И появилась она там не с пустыми руками, а с очень символической вещью - военным дроном, который принесла освятить.

"Еще один дрон из ваших донатов освящен и едет в ВСУ. Христос Крестится!", - написала актриса.

Татьяна Песик (фото: instagram.com/tanet_vip)