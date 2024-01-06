Святвечер по старому стилю: что сегодня нужно обязательно сделать, а что - категорически запрещено
До перехода на новый церковный календарь, который начал действовать 1 сентября 2023, украинцы отмечали Святвечер 6 января. Некоторые приходы продолжают соблюдать празднование по старому календарю. Переходный период продлится до 2025 года, чтобы люди смогли плавно перестроиться на новые даты праздников.
О том, что можно и нельзя сегодня делать, и каких традиции нужно придерживаться, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Википедия.
Главные традиции Святвечера
Издавна украинцы тщательно готовились к Святвечеру - убирали дома и украшали рождественским пауком. Это декор из соломы в виде ромбов, что символизировал связь с предками. Также в доме устанавливали дидуха - ритуальный сноп, который первым или последним вязали во время жатвы.
Хозяйки на праздничную трапезу готовят 12 постных блюд, в благодарность за каждый прожитый месяц в году. Также эту сакральную цифру связывают с 12 апостолами Иисуса Христа. Главным блюдом на Святвечер является кутья. Ее щедро заправляют медом, маком, орехами, сухофруктами, цукатами. Под тарелку с кутьей кладут деньги, чтобы хозяева жили в достатке в следующем году.
Ужин начинают с молитвы, хозяин зажигает свечу на столе, благодарит за прожитый год Господа. Первой пробуют кутью, тогда все остальные блюда. Во время трапезы принято вспоминать умерших родственников и приглашать их души на Святвечер. Для этого все блюда оставляют на столе ночью. На следующий день всех их можно есть, кроме кутьи.
В конце ужина уже можно колядовать и здороваться друг с другом "Христос родился" и отвечать "Славим его".
Чтобы хозяйство в следующем году велось, дети должны залезть под стол и кукарекать, мекать, бекать. А сам хозяин идет сначала проведать скот, а потом в сад пугать деревья, которые не родят, что срубает их в следующем году, если не дадут плодов.
Приметы дня
- если началась оттепель - будет плохой урожай
- много звезд на небе - ждите щедрого урожая в новом году
- метель на Святвечер - будет много меда
- безоблачное небо - осенью будет много грибов в лесу
Что сегодня нельзя делать
- опаздывать к столу на Святвечер, потому что придется жить вдали от дома весь следующий год
- громко разговаривать и веселиться
- выходить из дома, пока все не встанут из-за стола
- холостякам и незамужним девушкам сидеть на углах стола, потому что тогда они не найдут себе пары
- оставлять стол пустым на ночь, потому что это считается неуважением к умершим родственникам и может навлечь беду
- отказываться принимать в гости незнакомца, который случайно наведался в дом
- ссориться, злословить, обижаться
Отметим, что по новому календарю 6 января христиане празднуют Крещение.
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
Читайте также о том, что делать с оставшейся после Святвечера кутью.