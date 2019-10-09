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Міст в Києві "перемонтували": столичні комунальники винайшли новий спосіб

STYLERЖиття    09.10.2019 - 18:52
Міст в Києві "перемонтували": столичні комунальники винайшли новий спосіб
У Києві відремонтували міст скотчем (Колаж РБК-Україна)

У Києві працівники комунальних служб придумали, як швидко відремонтувати міст

У Києві співробітники комунальних служб придумали оригінальний спосіб ремонту огорожі мосту. Про це повідомили в Telegram-каналі Kyiv Live.

Повідомляється, що жителі Києва неодноразово зверталися до комунальних служб з приводу ремонту огорожі мосту на Привокзальній площі. Співробітники почули прохання стурбованих киян і придумали новий спосіб, як залатати дірку в огорожі, яка надзвичайно небезпечна.

"Після звернення киян про аварійний стан мосту на Привокзальній площі комунальники відремонтували його скотчем і нитками", - сказано в повідомленні.

На фото, яке розмістили в Telegram-каналі можна побачити, що працівники просто намотали кілька смуг скотчу на дірку в огорожі, а щоб її було видно здалеку – почепили на скотч червоні нитки і шматки паперу.

Міст в Києві &quot;перемонтували&quot;: столичні комунальники винайшли новий спосіб

Міст на Привокзальній площі (Фото: Telegram-каналі Kyiv Live)

Нещодавно ми повідомляли про те, що у Києві став руйнуватися міст, який відремонтували всього два роки тому. Шляхопровід біля станції метро "Нивки" урочисто відкрили після капітального ремонту, але через два роки з нього почали сипатися бетонні прольоти.

Ремонт на цьому мосту проводили з травня 2017 року до серпня 2017 року. Користувачі мережі вважають, що багато в чому винні фури, які ганяють по цьому мосту, а також – злодійство чиновників.

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