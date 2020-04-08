Як оплатити комунальні послуги пенсіонерам в карантині: в уряді дали відповідь

Комунальні послуги в умовах карантину (Колаж РБК-Україна)

У Кабміні розповіли, як пенсіонерам в умовах карантину можна оплатити комуналку з дому

Карантин в Україні введений до 24 квітня з метою недопущення поширення коронавірусу в країні. З 6 квітня карантинні правила посилили та заборонили виходити з дому людям старше 60 років. Багатьох пенсіонерів хвилює питання про те, як оплачувати комунальні послуги й в уряді дали пояснення.

Пенсіонери можуть оплатити комунальні послуги дистанційно – за допомогою онлайн-сервісів. Якщо немає можливості впоратися самостійно – можна попросити допомоги родичів або знайомих.

Також в уряді повідомили, що найближчими днями буде прийнято рішення з приводу можливості оплати за послуги ЖКГ через уповноважені банки та Укрпошту. Громадяни, які отримують пенсії та грошову допомогу через банки, зможуть дистанційно оплатити комунальні послуги.

Для цього їм доведеться зареєструватися в системі дистанційного обслуговування або зателефонувати на "гарячу лінію" банку і подати інформацію про комунальні послуги, які вони хочуть оплатити дистанційно. Також їм потрібно буде дати необхідні дані для оплати послуг з рахунків.

Ще один варіант оплати – всі одержувачі пенсії та грошових виплат зможуть оплатити комунальні послуги безпосередньо у листоноші під час одержання пенсії та грошової допомоги, або замовивши таку послугу телефоном.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як можуть отримати субсидію на оплату комунальних послуг ті, хто через карантин в Україні залишився без роботи.