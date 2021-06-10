В Україні вперше було проведено сучасне оперативне втручання з передопераційним моделюванням методикою віртуальної реальності. Операція пройшла у Львові.

Про це повідомляє Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова на своїй сторінці в Facebook .

Пацієнткою лікарні стала дівчинка 12 років. Дитина страждала симптоматичною артеріальною гіпертензією через що тиск був в межах 160-180 мм.

При обстеженні у дівчинки виявили вроджену ваду серця - коарктацію аорти. Це стан, при якому звужений просвіт аорти, внаслідок чого розвивається підвищений тиск у верхній половині тіла.

Як допомогла віртуальна реальність?

Сучасні технології на основі результатів обстеження допомогли провести віртуальну реконструкцію анатомії аорти і її гілок. Це допомогло медикам вибрати найбільш сучасну і малотравматичну тактику подальшого лікування.

В Україні вперше провели операцію за допомогою віртуальної реальності (фото: facebook.com/emergencyhospital)

Вроджена вада судини була ліквідована за допомогою малоінвазивної ендоваскулярної процедури - встановлення стента в просвіт судини.

В Україні вперше провели операцію за допомогою віртуальної реальності (фото: facebook.com/emergencyhospital)

"Результат лікування не забарився і відразу після оперативного втручання у дитини нормалізувався артеріальний тиск, а також зникла різниця тиску між верхніми і нижніми кінцівками", - повідомили медики.

В Україні вперше провели операцію за допомогою віртуальної реальності (фото: facebook.com/emergencyhospital)

Дівчинка відчуває себе добре і може займатися фізичною активністю.