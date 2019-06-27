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Як небезпечний ураган обрушився на Київ: вражаюче відео стихії

STYLERЖиття    27.06.2019 - 18:39
Як небезпечний ураган обрушився на Київ: вражаюче відео стихії
Фото: колаж РБК-Україна

Потужна гроза "розгулялася" в Києві 27 червня

Ураган в Києві 27 червня здивував жителів столиці своєю міццю. Грозовий дощ залив кілька вулиць, а сильний вітер повалив дерева. Жителі столиці активно розповідають в мережі про "підступи" циклону Отто і публікують фото і відео удару стихії. Сильну грозу зняв також киянин Роман Гончаров, після чого прискорив відео, щоб показати у 7-секундному ролику масштаб негоди, передає ТСН.

Глядач може бачити, як потужна гроза буквально в одну мить перетворює день на сутінки, після чого утворюється імла та величезною хмарою наближається у бік оператора.

 

Гроза в Києві 27 червня (Фото: скріншот)

Ще через секунду знову світлішає небо, а потім знову починається злива.

Зазначимо, що сьогодні пориви вітру і шквали - 25-28 м/с (II рівень небезпеки).

Рятувальники повідомили, що в результаті урагану постраждали чотири людини.

Відео: facebook.com/KyyivStolytsyaKrayinyMriy

Як повідомлялося раніше, в Києві 27 червня утворилися численні затори на дорогах через сильний ураган.

Нагадаємо, нещодавно сильна злива затопила вулиці Хмельницького, Кам'янець-Подільського та всі навколишні райони.

Також ми писали про те, що ураган під Херсоном розніс вщент ціле село.

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