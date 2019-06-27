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Как опасный ураган обрушился на Киев: впечатляюще видео стихии

STYLERЖизнь    27.06.2019 - 18:39
Как опасный ураган обрушился на Киев: впечатляюще видео стихии
Фото: коллаж РБК-Украина

Мощная гроза "разгулялась" в Киеве 27 июня

Ураган в Киеве 27 июня удивил жителей столицы своей мощью. Грозовой дождь залил несколько улиц, а сильный ветер повалил деревья. Жители столицы активно рассказывают в сети о "происках" циклона Отто и публикуют фото и видео удара стихии. Сильную грозу снял также киевлянин Роман Гончаров, после чего ускорил видео, чтобы показать в 7-секундном ролике масштаб непогоды, передает ТСН.   

Зритель может видеть, как мощная гроза буквально в один миг превращает день в сумерки, после чего образующаяся мгла громадной тучей приближается в сторону оператора. 

 

Гроза в Киеве 27 июня (Фото: скриншот)

Еще через секунду снова светлеет небо, а затем вновь начинается ливень.

Отметим, что сегодня порывы ветра и шквалы - 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый). 

Спасатели сообщили, что в результате урагана пострадали четыре человека.

 Видео: facebook.com/KyyivStolytsyaKrayinyMriy

Как сообщалось ранее, в Киеве 27 июня образовались многочисленные пробки на дорогах из-за сильного урагана

Напомним, недавно сильный ливень затопил улицы Хмельницкого, Каменец-Подольского и все окрестные районы.

Также мы писали о том, что ураган под Херсоном разнес вдребезги целое село. 

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