Небезпечне явище в Азовському морі може погубити навіть досвідчених плавців: як вберегтися

На Азовському морі трапляється небезпечна розривна течія (колаж: РБК-Україна)

На таких морях, як Азовське, може відбуватися дуже небезпечне для відпочиваючих явище

Українців попереджають про небезпечне явище в Азовському морі, яке може погубити навіть плавців з досвідом. Мова йде про розривну течію. Її ще називають розривною хвилею, бистриною, тягуном або ріпом (rip current).

Фахівці розповідають, що ріп час від часу може виникати в морях, океанах, річках і навіть у великих озерах. А в мілководних морях, на кшталт Азовського, розривна течія особливо небезпечна, адже люди не боятися підступу на невеликій глибині. Але це далеко не так, ріп може досягати 2-3 метрів в секунду, і частіше з'являється в другій половині літа, пише expres.online.

"Все відбувається миттєво: ви заходите в воду, навколо все спокійно, раптом потік збиває вас з ніг і на величезній швидкості відносить у море. Людина намагається плисти до берега, але залишається на тому ж місці, і це в кращому випадку. У гіршому - море затягує все далі від берега", - говорить Владислав Білоножко, начальник водолазно-рятувального відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС Херсонської області.

При цьому часто розривну течію помітити складно, адже вона утворюється під товщею води. Про морський ріп ще кажуть "річка в морі". Тут течія від суші може досягати дуже великої сили і швидкості. Причому розривна течія спрямована перпендикулярно берегу.

Такі коридори можуть виникати в будь-яких місцях пляжу, біля самого берега, під час припливів. А в мілководних морях з пологим і низинним берегом, який обрамляє піщані коси, мілини і острівці - воно найбільш небезпечно.

Рятувальники кажуть, що перед купанням потрібно уважно оглянути море:

Іноді про наявність ріпа може сказати колір води.

Також можна помітити ділянки, де водорості стрімко рухаються у зворотному від напрямку течії.

Про розривну течію може свідчити 5-10-метровий розрив у суцільній смузі приливних хвиль.

Білоножко каже, що в Азовському морі ріпи найчастіше утворюються поблизу Арабатської стрілки. Два роки тому така течія вбила п'ятьох дорослих чоловіків за один день, ще двох вдалося тоді врятувати.

"Це сталося біля села Стрілкове під час шторму. Наймолодшому із загиблих було 34 роки. Ще один схожий випадок стався на пляжі у Скадовську. Чоловік зник у морі під час купання. Ми кілька днів його шукали, але безрезультатно. Знайшли тіло через тиждень на острові Джарилгач. Тобто за цей час його віднесло на більш ніж 40 кілометрів... На жаль, навіть досвідчені плавці не завжди можуть впоратися з розривною хвилею", - додав Білоножко.

Що робити, якщо ви потрапили в розривну хвилю?

Треба взяти себе в руки і робити все, щоб утриматися на воді. Плисти треба не прямо до берега, а в бік - майже паралельно до берегової лінії.

"Вам потрібно плисти в бік, уздовж хвиль, трохи під кутом до берега, повільно зближуючись із сушею", - порадив рятувальник ДСНС.

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