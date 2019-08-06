Небезпечно для життя: Укрзалізниця потрапила в черговий скандал (фото)

Укрзалізниця потрапила в новий скандал через жахливий стан туалету в електричці, яка курсує з Харкова до Запоріжжя. На страшні умови в поїзді, за які при цьому варто заплатити чималу суму, поскаржилася користувач Facebook Анна Бичик.

Крім усього іншого туалет, від якого виходить "непередаваний і погано переносимий" запах, всього один на два вагони.

Дівчина пише, що в такому вагоні пасажирам доводиться проводити п'ять годин, а вартість квитка становить 183 гривні.

На фото можна побачити іржавий умивальник, "погризену" полицю і стару брудну ганчірку, яка звисає з такої ж древньої труби.

Укрзалізниця потрапила в скандал (фото: facebook.com/anna.bichik)

На питання до провідниці, чому лише один туалет на два вагони, та відповіла, що туалет в кожному вагоні є в іншому поїзді, який курсує за маршрутом Запоріжжя - Харків (ТЦ Олексіївський).

Укрзалізниця потрапила в скандал (фото: facebook.com/anna.bichik)

При цьому вартість квитка з таким "бонусом" становить близько 500 гривень. За словами дівчини, цей поїзд возить напівпорожні вагони.

"Це не туалет, це "параша"! Користування якою небезпечно для життя!" - пише Анна.

Укрзалізниця потрапила в скандал (скрін: facebook.com/anna.bichik)

До речі, нещодавно в електричці Укрзализниці стався інцидент - прямо під час руху в кабіні машиніста спалахнула пожежа. Пасажири в паніці вибігали з поїзда.

Також ми повідомляли, що на Київському вокзалі на дитину впала вікно вагона поїзда. На щастя, хлопчика вдалося вчасно вихопити з-під уламків і заліза, і він відбувся легким переляком.