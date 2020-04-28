Небезпечно для людей: Супрун розповіла, що робити з використаними масками і рукавичками

Коронавірус продовжує поширюватися, і щоб цьому перешкодити Уляна Супрун розповіла про утилізацію масок і рукавичок
Коронавірус в Україні зафіксовано вже у понад 9 тисяч осіб. Щоб інфекція не поширювалася далі колишня глава МОЗ Уляна Супрун розповіла про те, як необхідно правильно поступати з використаними масками та рукавичками.
Супрун заявила, що не потрібно викидати використані маски й рукавички просто в смітник, оскільки це небезпечно для інших людей, а також сильно засмічує навколишнє середовище.
Як їх підготувати до зберігання:
Якщо ви вирішили віддати використані засоби індивідуального захисту на утилізацію до якоїсь зі служб, обов'язково дізнайтеся, чи є у них є ліцензія на роботу з такими відходами. А також запитайте про деталі - де і як буде відбуватися збір, досортування, переробка та утилізація, яким чином, на якому обладнанні. Це важливо, щоб зрозуміти, чи не пропонують такі послуги псевдопереробники або шахраї.
У Києві такі відходи можна буде здати в наступних місцях:
Утилізація засобів індивідуального захисту (інфографіка: ER-tec)
Нагадаємо, що Супрун назвала плюси і мінуси карантину.