Це важливо: Супрун назвала плюси і мінуси карантину

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Карантин в Україні став причиною багатьох обмежень у країні. Уляна Супрун назвала плюси і мінуси ізоляції громадян

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня і продовжений до 11 травня. Колишній керівник МОЗ України Уляна Супрун розповіла на своїй сторінці в Facebook, що гарного нам дає карантин, і в чому може полягати його небезпека.

Карантин може дати шанс жити відповідно до своїх біоритмів, а не робочого графіку. Наприклад, вставати о 6 чи о 7 ранку, або не змушувати підлітків снідати перед школою, коли вони ще сонні.

Але карантин і відсутність гострої потреби вставати рано можуть спокусити можливістю лягати спати вночі. Навіть якщо ви "сова", навряд чи це є фізіологічно нормальним часом для сну. З карантину коли ми вийдемо. І знову доведеться рано вставати, а після усунення добових ритмів нічними активностями це буде важко зробити.

Супрун радить навіть на карантині намагатися вставати і лягати в комфортний для вас час, і бажано засипати не в той же день, коли прокинетеся. Навіть на вихідних має важливий фізіологічний сенс завжди лягати і вставати в однаковий час. Саме це сприяє синхронізації наших добових ритмів і розкладу.

Ще один аспект життя звичайного і карантинного - це рутина, тобто дії, які ми робимо регулярно при будь-яких обставин. Чистити зуби після сніданку, робити зачіску і макіяж, гладити свої сорочки, пити вранці каву.

Наприклад, рутина потрібна маленьким дітям. Так вони відчувають стабільність, передбачуваність, і відповідно безпеку. Але такі дії також потрібні і дорослим, у тому числі людям похилого віку.

У дня здорової людини повинна бути визначена сітка розкладу, рутина, і місце для імпровізації. Життя на карантині не повинно нагадувати день бабака, оскільки це може зменшити ефективність роботи.

Тому якщо ви працюєте вдома, намагайтеся дотримуватися свого звичного ритму життя. Це означає починати і завершувати роботу в той самий час. Щоб життя не перетворилося на цілодобову роботу потрібно виробити здоровий графік харчування, і слідувати цьому графіку при будь-яких обставинах.

Якщо ви зустрічалися з друзями вечорами п’ятниці, то продовжуйте цю традицію в онлайн режимі. Дотримання звичної рутини допоможе відчувати стабільність і нормальність ситуації.

Нагадаємо, що Супрун розповіла про небезпеку застосування популярних ліків проти коронавірусу.