Чи можна копати картоплю під час дощу: це важливо знати усім

Зазвичай кінець серпня та початок вересня - це час, коли потрібно збирати картоплі. Важливо зібрати врожай так, щоби він добре зберігався.

Чи можна збирати картоплю під час дощу - читайте нижче .

Зокрема, викопувати коренеплоди варто у суху погоду.

Вважається, що зібрані під час дощу овочі довго зберігатись не зможуть. Крім цього, процес значно ускладнюється, оскільки треба мати справу із вологою землею.

Довге знаходження картоплі у вологому ґрунті негативно позначається на якості її зберігання. Тому коренеплід треба викопати та просушити у приміщенні, якщо на вулиці йдуть дощі.

Зазначимо, чим краще просушиться врожай, тим краще він зберігатиметься. Але перед цим важливо відокремити пошкоджені та підгнили овочі.

До того ж так само не слід збирати врожай цієї культури у спеку, коли температура повітря вища за +25°C. За таких умов картопля може обгоріти на сонці й згодом гнити в уражених місцях.

Додамо, що картоплю бажано зберігати подалі від інших овочів - крім буряка: його можна покласти поверх бульби, він відмінно вбирає вологу та може врятувати урожай від загнивання.

Картоплі потрібен постійний притік повітря, тому поліетиленові пакети для зберігання не підходять. Можна використати дерев’яні ящики, полотняні мішки або з нетканого матеріалу, а якщо таких немає - то можна просвердлити дірки для вентиляції у пластикових відрах і ящиках.

Варто знати, що не варто картоплю зберігати в холодильнику, бо існує велика ймовірність перетворення крохмалю в цукор, тоді картопля набуде неприродного солодкого присмаку. Якщо ви все-таки заклали частину картоплі в холодильник, не вживайте її відразу, а дайте полежати 2-3 дні в теплі.