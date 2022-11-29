Как сделать свечу-обогреватель за 5 минут: пошаговая инструкция (видео)

Из-за постоянных отключений электроэнергии и отопления украинцы вынуждены искать альтернативные способы получить тепло. Помочь в этом может простой отопитель-свеча, который очень легко сделать из подручных средств.

Как сделать обогреватель из свечи

С помощью свечи-обогревателя можно слегка согреться. Для того, чтобы обогреть комнату, нужно несколько таких приспособлений. Желательно их расставить по разным углам помещения.

Важно не использовать такой обогреватель без присмотра, поскольку это пожароопасно. Помните также, что при горении при недостатке кислорода в помещении образуется угарный газ.

Что понадобится:

200 мл стеклянная банка с металлической крышкой

подсолнечное масло

толстый фитиль или шнурок из натуральных нитей

металлическая консервная банка

стойкая и плотная дощечка, металлический уголок или изогнутый кусок металла, который можно прикрутить к дощечке.

Пошаговая инструкция:

1. Наполните банку растительным маслом. Крышку проткните с помощью отвертки и пропустите через отверстие фитиля из натуральных нитей. Подойдет шнуровка или шнурок от толстовки.

2. Возьмите кусок доски размером немного больше банки. Саморезами прикрутите к нему металлическую пластину. На другом конце дощечки закрепите консервную банку средних размеров горлышком вниз. Должен получиться прототип "абажура".

3. Кусок фольги положите на дно банки, чтобы большая часть тепла от свечи оседала именно на стенках.

4. При горении свечи струя тепла будет подниматься и нагревать банку. От ее стенок тепло будет расходиться в стороны и нагревать воздух вокруг.