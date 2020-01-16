У опальної Повалій сталося нещастя в сім'ї: що відомо

Таїсія Повалій продовжує жити в Москві зі своїм чоловіком Ігорем Ліхутою, у якого останнім часом виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. Справа в тому, що чоловік опальної укрїнської співачки після Нового року потрапив у лікарню. Повалій щодня провідувала чоловіка у палаті і приносила йому їжу та ліки.

"Три дні в приватній клініці мені кололи різні антибіотики, робив КТ та інші процедури. Кожен день Тая мене провідувала. Особисто поїхала і купила всі приписані ліки, тепер строго стежить, щоб я вчасно приймав пігулки", - повідомив Ліхута одному з російських видань.

Продюсер не повідомив, який же діагноз йому поставили лікарі, але судячи з усього, проблеми зі здоров'ям у нього серйозні.

"Лікарі зробили все можливе, врятували мене, допомогла любов і турбота Таї", - зазначив Ліхута.

Нагадаємо, що Ігор Ліхута, чоловік і продюсер Таїсії Повалій. Вони знаходяться в стосунках, а також працюють разом з 1993 року.

"Я не просто перебуваю разом з Таєю у готелі, потязі, літаку, але і під час її виступів сиджу за пультом, поруч зі звукорежисером", – говорив раніше в інтерв'ю Ліхута.