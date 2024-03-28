Внук звезды TikTok деда Толи нарвался на жесткий хейт из-за "побега" за границу: "Есть возможность"

Многие видели забавное видео, на котором звезда TikTok дед Толя плюет, а затем взрывается созданный оккупантами Крымский мост. Герой этого мема - 85-летний Анатолий из Хмельницкого, который стал популярным благодаря своему внуку Александру. Именно родственник деда Толи записывал с ним забавные видео, а сейчас он уехал и границу и получил огромную порцию критики.

При написании материала были использованы источники: Instagram-страница "Дед Толя и Внук Саша", пост пользователя с ником Johnny Talk в соцсети X (Twitter).

Почему внук деда Толи покинул Украину, где он сейчас и как это комментирует сеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Внук деда Толи уехал за границу - что известно

Так, на днях Александр сообщил, что временно приостанавливает блогерскую деятельность, ведь он и его семья (ребенок и жена) уезжают за границу. При этом внук деда Толи отмечал, что и дальше будет выкладывать отснятый контент.

"Первая причина в том, что мое психологическое состояние, оно уже подкошено. Я ни жив ни мертв. Также здоровье мое очень в фиговом состоянии, поэтому придется на пол года, на год, возможно на больше, никто не знает, но завершить наш с дедом проект", - рассказывал блоггер.

Как внук деда Толи комментирует свое решение

В настоящее время внук уже находится в Канаде. Оттуда он записал новое обращение, на которое ответил хейтерам. На фоне выезда за границу блогера начали обвинять в том, что он якобы "бросил" деда Толю, "сбежал" на фоне войны и прочее.

"Когда есть возможность попробовать.. Когда есть шанс, стоит ли попробовать что-то изменить в этой жизни?" - отметил внук деда Толи.

На что жена заявила, что они хотят "что-то показать" своему двухлетнему ребенку и "жить жизнь".

Внук деда Толи уехал из Украины (скриншоты)

"У нас жизнь достаточно такая короткая... Надо жить и наслаждаться моментом... Живите пока живется и не думайте о плохом", - добавил Александр.

Почему лютует сеть

Заявление внука деда Толи возмутило сеть. Комментаторы отметили, что мужчина мог выехать на фоне проблем со здоровьем и обладать этим законным правом. Впрочем, многих возмутили заявления блогера о желании "жить жизнь". Поэтому пользователи пишут:

"Понятно вам, в окопах сидящие? Надо жить и наслаждаться моментом... Словарный запас уровень деревня без сельсовета. Как такие выживают? Где-то в мире и ведут тик-токи, стримы и рилсы снимают?"

"Какая кринжатина, аж вот губы высохли. И чего у них ребенок ничего до 2 лет не видел? Они его в ящике держали? А вообще, такие ограниченные рагули через пол года начнут пенять на канадскую реальность"

"Злит единственное, ну выехал ты, ну получилось, повезло, так сиди тихо и не снимай х*рню"

"Чмо тупорылое, ребята отдают жизнь в окопах, а он просто уехал"

"Никто никогда так не полюбит Украину, как заграничный с**бик".

Реакция сети (скриншоты)