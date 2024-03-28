Лилия Ребрик похвасталась формами через две недели после родов, но это оценили не все (фото)

Почти две недели назад, 15 марта, актриса и телеведущая Лилия Ребрик родила третьего ребенка . И сейчас звезда показала, как выглядела до родов и беременности, но сеть возмутилась.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Ребрик.

Что опубликовала Ребрик

Так, в новом посте ведущая показала фото, на котором она позирует с обнаженными бедрами. В описании к нему Ребрик поздравила всех с Днем театра, который отмечался 27 марта.

"В международный день театра у меня самая главная роль в жизни - я мама! Играю эту роль уже в третий раз и это, на самом деле, моя любимая из всех! Но скучаю по театру, по зрителям, по волнению перед выходом на сцену и эмоциями уже после отыгранного представления ", - написала звезда.



"С днем театра всех, кто отдает ему свою жизнь и страстно любит всем сердцем! Как я. Скоро увидимся!" - добавила она.

Ребрик показала архивные кадры (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Почему возмутилась сеть

Как оказалось, поздравление она "иллюстрировала" архивным снимок с фотосессии 2022 года. Впрочем, не всем они понравились. Одни критиковали якобы слишком откровенное фото, другие же пытались упрекнуть Ребрик за мужчину. Поэтому некоторые пользователи написали:

"Это обязательно, поздравлять в белье?"

"Свидетельство многодетной семьи быстро сейчас делают? Чтобы вдруг в армию не попасть"

"Не понимаю, при чем здесь голые ноги".

Впрочем, хейтеров не так много. Большинство комментариев положительные. Фаны Ребрик написали: