Звезда "Топ-модель по-украински" рассекретил стоимость Family look (видео)
Святослав Бойко - экс-участник популярного шоу "Топ-модель по-украински" и известный блогер рассказал Николасу Карми о стоимости первого семейного лука.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео блогера в Instagram.
Николас Карма узнал сколько стоит Family look супругов Бойко
Святослав Бойко - известный модник, ведь когда-то его судьба занесла на популярное шоу, где он полюбился многим зрителям, и все они, конечно, перешли в соцсеть парня, что позволило ему быть сегодня интересным для аудитории.
Но сейчас его жизнь изменилась - он вежливый мужчина и уже три недели как папа. К слову, семья Святослава имеет интересную традицию – они любят сочинять Family look, и малыш также соответствует стилю своих родителей.
Так, встретив во время прогулки не менее популярный блогер Николаса Карму, любящий расспрашивать знаменитостей и прохожих о стоимости лука, узнал и их Family look.
Скриншот
Что носит Святослав:
- пальто от бренда Zara - стоит 3 тысячи 800 гривен
- черный гольф - 2 тысячи гривен
- классические штаны - стоят 1 тысячу 800 гривен
- обувь - стоит 5 тысяч гривен
- очки от бренда Ray-Ban - 200 евро
- шапка от Zara - утилизированная и переделанная.
Какая цена одежды жены Святослава:
- головной убор от украинского бренда Baginskiy - стоит 8 тысяч 800 гривен
- пальто от украинского производителя - 12 тысяч гривен
- сапоги также от украинского бренда - стоят 3 тысячи 400 гривен
- цену черного платья длиной макси - Любовь не озвучила.
Стоит отметить, что Любовь, Святослав и их малыш выглядят потрясающе, а их семейный лук и искренность действительно покоряют. Кстати, семья Бойко часто носит Family Look.
Раньше мы рассказывали, что Николас Карма рассекретил стоимость лука Саши Зарицкой.
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