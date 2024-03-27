Звезда "Топ-модель по-украински" рассекретил стоимость Family look (видео)

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео блогера в Instagram.

Николас Карма узнал сколько стоит Family look супругов Бойко

Святослав Бойко - известный модник, ведь когда-то его судьба занесла на популярное шоу, где он полюбился многим зрителям, и все они, конечно, перешли в соцсеть парня, что позволило ему быть сегодня интересным для аудитории.

Но сейчас его жизнь изменилась - он вежливый мужчина и уже три недели как папа. К слову, семья Святослава имеет интересную традицию – они любят сочинять Family look, и малыш также соответствует стилю своих родителей.

Так, встретив во время прогулки не менее популярный блогер Николаса Карму, любящий расспрашивать знаменитостей и прохожих о стоимости лука, узнал и их Family look.

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Что носит Святослав:

пальто от бренда Zara - стоит 3 тысячи 800 гривен

черный гольф - 2 тысячи гривен

классические штаны - стоят 1 тысячу 800 гривен

обувь - стоит 5 тысяч гривен

очки от бренда Ray-Ban - 200 евро

шапка от Zara - утилизированная и переделанная.

Какая цена одежды жены Святослава:

головной убор от украинского бренда Baginskiy - стоит 8 тысяч 800 гривен

пальто от украинского производителя - 12 тысяч гривен

сапоги также от украинского бренда - стоят 3 тысячи 400 гривен

цену черного платья длиной макси - Любовь не озвучила.

Стоит отметить, что Любовь, Святослав и их малыш выглядят потрясающе, а их семейный лук и искренность действительно покоряют. Кстати, семья Бойко часто носит Family Look.