Исправлена важная проблема. Apple выпустила новое обновление для AirPods

Apple выпустила новое обновление прошивки для нескольких моделей наушников, включая AirPods Pro 2, AirPods Max, AirPods 2-го и 3-го поколения, а также Beats Fit Pro и PowerBeats Pro. Обновление призвано улучшить работу устройств и исправить возможные ошибки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors , который связанный с продукцией Apple.

Какие модели наушников получат обновление

AirPods Pro (2-го поколения)

PowerBeats Pro

Beats Fit Pro

Новая версия прошивки для этих моделей - 6F8, что является обновлением предыдущей версии 6F7. Для других моделей AirPods доступна версия 6A326, сменившая 6A321.

Обновление исправляет важную проблему безопасности

Согласно документу Apple, выпущенное обновление прошивки исправляет проблему безопасности, которая могла позволить злоумышленнику в зоне действия Bluetooth подделать данные ранее подключенного к вашим наушникам устройства. Таким образом, злоумышленник мог получить доступ к вашим наушникам.

Обычно Apple сообщает в своих документах поддержки, если известны случаи реального использования подобных уязвимостей. Однако в данном случае компания не упоминает об этом.

Тем не менее, рекомендуется как можно скорее обновить прошивку наушников.

Как воспользоваться новым обновлением

Apple не предоставляет инструкций по обновлению программного обеспечения AirPods, но обычно прошивка устанавливается автоматически при подключении AirPods к устройству iOS. Чтобы запустить обновление, поместите AirPods или Beats в чехол, подключите его к источнику питания, а затем подключите AirPods или Beats к устройству iOS или Mac.

Как проверить версию прошивки ваших AirPods