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Обновление гардероба стало дороже: как изменились цены на одежду и обувь в Украине

Фото: как изменились цены на предметы гардероба при онлайн-шопинге в Украине (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине выросла стоимость одежды, обуви и аксессуаров более чем на 20%, а также изменились привычки покупателей в этом сезоне, и предпочтения при выборе сместились в пользу тех или иных брендов, а не фактически предметов гардероба.

Сколько тратят и какие заказы чаще делают украинцы при онлайн-шопинге, а также как пытаются экономить на услуге доставки купленных товаров, Styler рассказали аналитики OLX.

Насколько дороже стало обновление гардероба

Средняя стоимость одежды, обуви и аксессуаров выросла на 22% и выше, в сравнении с прошлой холодной порой года.

Больше всего подорожали обувь и спецодежда - тут фиксируется повышение цен от 25% до 33%.

Так, если прошлой зимой мужская обувь стоила около 800 гривен, то сейчас у покупателя запросят в среднем более тысячи.

А вот на что ценник отреагировал менее всего, так это женское белье и купальники, которые в среднем подорожали лишь на 4%.

Как изменились цены на одежду и обувь

Данные OLX

Покупать стали больше, экономя на доставке

Также эксперты сообщили, что вырос спрос на использование услуги бесплатной доставки. Так, на ресурсе бесплатный сервис "OLX Доставка" получил большую популярность - им пользовались в 1,6 раза чаще в течение зимы.

Количество заключенных сделок по покупке/продаже предметов гардероба увеличилось с 519 954 до 849 849. Средний чек в категории "Мода и стиль" на сайте объявлений вырос на треть и составил 527 гривен.

В то же время средние цены в пятерке самых популярных заказов, по данным ресурса, выглядит так:

  • верхняя одежда: 68 449 заказов, средний чек: 1 408 грн;
  • кроссовки: 52 470 заказов, средний чек: 1 153 грн;
  • сумки: 42 526 заказов, средний чек: 784 грн;
  • спортивная одежда: 41 001 заказ, средний чек: 748 грн;
  • кофты и свитера: 31 682 заказов, средний чек: 760 грн.

Спрос на спортивные бренды

В холодную пору года и при подготовке к смене сезона выяснилось, что в этом году интерес украинцев сместился в пользу не сколько предметов гардероба как таковых, а именно брендов.

Если в 2022 году в этот сезон десятка самых популярных поисковых запросов на ресурсе включала только три популярных марки одежды, то в 2023-м 5 из 10 наиболее частых поисков содержали конкретный бренд, преимущественно спортивный.

Вот как выглядит топ-5 запросов в категории "Мода и стиль" на OLX:

Данные OLX

Ранее мы рассказывали, какие простые хитрости помогут легко сделать базовую одежду стильной.

А также перед этим писали, как одеваться, чтобы выглядеть стройнее.

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