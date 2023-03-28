Оновлення гардероба стало дорожчим: як змінилися ціни на одяг і взуття в Україні

В Україні зросла вартість одягу, взуття та аксесуарів більш ніж на 20%, а також змінилися звички покупців цього сезону, і переваги при виборі змістилися на користь тих чи інших брендів, а не власне предметів гардероба.
Скільки витрачають та які замовлення частіше роблять українці при онлайн-шопінгу, а також як намагаються заощаджувати на послузі доставки куплених товарів, розповіли аналітики OLX.
Середня вартість одягу, взуття та аксесуарів зросла на 22% і вище, порівняно з минулим холодним часом року.
Найбільше подорожчали взуття та спецодяг - тут фіксується підвищення цін від 25% до 33%.
Так, якщо минулої зими чоловіче взуття коштувало близько 800 гривень, то зараз у покупця запросять у середньому понад тисячу.
А ось на що цінник відреагував найменше, так це жіноча білизна та купальники, які в середньому подорожчали лише на 4%.
Дані OLX
Також експерти повідомили, що зріс попит на використання послуги безкоштовної доставки. Так, на ресурсі безплатний сервіс "OLX Доставка" набув більшої популярності - ним користувалися в 1,6 раза частіше протягом зими.
Кількість укладених угод з купівлі/продажу предметів гардероба збільшилася з 519 954 до 849 849. Середній чек у категорії "Мода та стиль" на сайті оголошень зріс на третину та становив 527 гривень.
Водночас середні ціни в п'ятірці найпопулярніших замовлень, за даними ресурсу, виглядають так:
У холодну пору року та під час підготовки до зміни сезону з'ясувалося, що цього року інтерес українців змістився на користь кількох предметів гардероба як таких, а саме брендів.
Якщо в 2022 році цього сезону десятка найпопулярніших пошукових запитів на ресурсі включала лише три популярні марки одягу, то в 2023-му 5 з 10 найчастіших пошуків містили конкретний бренд, переважно спортивний.
Ось як виглядає топ-5 запитів у категорії "Мода та стиль" на OLX:
Дані OLX
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