Оновлення гардероба стало дорожчим: як змінилися ціни на одяг і взуття в Україні

Наскільки дорожчим стало оновлення гардероба

Середня вартість одягу, взуття та аксесуарів зросла на 22% і вище, порівняно з минулим холодним часом року.

Найбільше подорожчали взуття та спецодяг - тут фіксується підвищення цін від 25% до 33%.

Так, якщо минулої зими чоловіче взуття коштувало близько 800 гривень, то зараз у покупця запросять у середньому понад тисячу.

А ось на що цінник відреагував найменше, так це жіноча білизна та купальники, які в середньому подорожчали лише на 4%.

Як змінилися ціни на одяг та взуття

Дані OLX

Купувати стали більше, заощаджуючи на доставці

Також експерти повідомили, що зріс попит на використання послуги безкоштовної доставки. Так, на ресурсі безплатний сервіс "OLX Доставка" набув більшої популярності - ним користувалися в 1,6 раза частіше протягом зими.

Кількість укладених угод з купівлі/продажу предметів гардероба збільшилася з 519 954 до 849 849. Середній чек у категорії "Мода та стиль" на сайті оголошень зріс на третину та становив 527 гривень.

Водночас середні ціни в п'ятірці найпопулярніших замовлень, за даними ресурсу, виглядають так:

верхній одяг: 68 449 замовлень, середній чек: 1 408 грн;

кросівки: 52 470 замовлень, середній чек: 1153 грн;

сумки: 42526 замовлень, середній чек: 784 грн;

спортивний одяг: 41 001 замовлення, середній чек: 748 грн;

кофти та светри: 31 682 замовлень, середній чек: 760 грн.

Попит на спортивні бренди

У холодну пору року та під час підготовки до зміни сезону з'ясувалося, що цього року інтерес українців змістився на користь кількох предметів гардероба як таких, а саме брендів.

Якщо в 2022 році цього сезону десятка найпопулярніших пошукових запитів на ресурсі включала лише три популярні марки одягу, то в 2023-му 5 з 10 найчастіших пошуків містили конкретний бренд, переважно спортивний.

Ось як виглядає топ-5 запитів у категорії "Мода та стиль" на OLX:

Дані OLX