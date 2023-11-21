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Возмущения уже не помогут. Google Chrome уберет всеми любимую функцию

Вторник 21 ноября 2023 16:00
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Возмущения уже не помогут. Google Chrome уберет всеми любимую функцию С 2024 года у Google Chrome исчезнет возможность блокировать рекламу (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Google объявила о намерении приостановить поддержку API Chrome Manifest V2 и перейти на Manifest V3. Новая версия API будет несовместима с текущими блокировщиками рекламы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей о Google и Android 9to5Google.

Расширения, ориентированные на Manifest V2, будут отключены в сборниках Chrome Dev, Canary и бета-версии уже в июне 2024 года с выпуском Chrome 127 и последующих версий.

Однако точные сроки отказа от старого API в стабильной версии обозревателя Google не были объявлены. Взаимодействие с расширениями определяется их возможностями.

Google начала разработку Manifest V3 в конце 2018 года и поначалу планировала внедрить его в 2019 году. Однако радикальные изменения вызвали возмущение разработчиков и компания решила отложить сроки внедрения.

Одним из самых спорных изменений в Manifest V3 стало перераспределение функционала API chrome.webRequest. Теперь эта функция будет использоваться для сбора данных, а блокировка будет производиться через API chrome.declarativeNetRequest.

Google обосновала это изменение тем, что расширения, использующие Web Request API, получают доступ к изменению всех данных сетевых запросов, что в теории позволяет вносить трансформации в любые действия пользователя в интернете. Этот механизм является основой работы блокировщиков рекламы, таких как uBlock Origin.

Напомним, Google добавит необычную функцию в поисковик, связанную с покупкой товаров в интернете.

А еще у нас есть материал о том, как Google встроил искусственный интеллект в онлайн-карты.

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