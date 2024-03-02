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Классический френч - прошлый век. Именно этот маникюр сделает вас изящной и стильной

Суббота 02 марта 2024 12:33
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Классический френч - прошлый век. Именно этот маникюр сделает вас изящной и стильной Какой цвет покрытия придает нежности (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Маникюр и аккуратные ручки - визитная карточка женщины. И цвет покрытия, как цвет помады или сумочки, может быть модным или наоборот. К тому же некоторые варианты маникюра могут сделать вас женственной, хрупкой, стильной и утонченной.

Какой цвет маникюра будет самым модным этой весной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl.

Трендовый маникюр на весну

Как оказалось, в этом сезоне классический френч с нюдовой базой и белой полоской будет не очень модным. Более того, этот дизайн уже считается прошлым веком.

Вместо него на первое место среди всех цветов и вариантов покрытия вышел новый и очень стильный оттенок. Этой весной вы станете самой модной, если сделаете себе розовые ногти.

"Независимо от того, выберете ли вы насыщенный розовый или более сдержанный оттенок, можете быть уверены, что ваши руки будут выглядеть элегантно и стильно. Этот по-настоящему женственный цвет интересно смотрится на ногтевых пластинах любой длины", - рассказывает издание.

Модный маникюр - варианты розового покрытия на фото

Классический френч - прошлый век. Именно этот маникюр сделает вас изящной и стильнойРозовый маникюр на короткие ногти (фото: instagram.com/chelseymillington)

Классический френч - прошлый век. Именно этот маникюр сделает вас изящной и стильной

Нежно-розовый маникюр на квадратные ногти (фото: instagram.com/ellielouisenails)

Классический френч - прошлый век. Именно этот маникюр сделает вас изящной и стильной

Классический френч - прошлый век. Именно этот маникюр сделает вас изящной и стильной

Классический френч - прошлый век. Именно этот маникюр сделает вас изящной и стильной

Трендовый маникюр на весну (скриншоты)

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что украинки назвали самую дорогую и дешевую косметику, которая у них есть.

Кроме этого, недавно стилист показала одежду, которую будут все носить этой весной.

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