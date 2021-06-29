Шеф-кухар розповів, як легко приготувати солодкий японський омлет: сніданок буде ідеальним!
Японський омлет Тамаго, на відміну від звичного нам омлету, готується без використання молока або і вершків. Він дуже легкий у приготуванні, а ще він - солодкий. У класичному рецепті використовується мінімум інгредієнтів, але при бажанні можна додати овочі або щось м'ясне.
Про це нам розповів бренд-шеф мережі СушиХата Андрій Архипенко на своєму YouTube каналі.
Інгредієнти для Тамаго
Яйця - 3 шт.
Цукор - 1 ст. л.
Соєвий соус - 1 ч. л.
Важливо: в Японії замість цукру використовують мірін - солодке рисове вино, яке на 50% складається з цукру, його міцність в середньому 14%. До XVIII століття це була версія випареного саке, мірін вважався напоєм жінок, але зараз його використовують в маринадах і соусах.
Покрокове приготування омлету
- Розбиваємо яйця в миску, кидаємо 1 ст. л. цукру (так як мірін купити можна не скрізь), 1 ч. л. соєвого соусу і добре збовтуємо.
- На розігріту сковорідку з олією виливаємо наші яйця і чекаємо поки схопиться добре низ омлету.
- Якщо хочете з овочами або ковбасою, коли напівготовність буде на одну половину, викладайте інгредієнти і накрийте акуратно лопаткою другою половиною, зігнувши так, щоб вийшов півмісяць.
- Чекаємо буквально дві хвилини і наш солодкий японський омлет Тамаго готовий.
Порадуйте японським сніданком своє сімейство. Приємного апетиту!
Відео: Як приготувати японський омлет Тамаго на сніданок
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