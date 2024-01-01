Оля Цыбульская заявила о желании вступить в ряды ВСУ

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По словам знаменитости, она всеми силами удерживала себя, чтобы не уйти на фронт, и ей даже пришлось обратиться за советом к военному психологу.

"Меня крыло очень сильно. Я была в таком психоэмоциональном состоянии. Даже общалась с психологом. Она высказала мне кучу мата в трубку и сказала: "У тебя есть ребенок, ты ответственна за него, поэтому успокойся", - поделилась артистка.

Оля Цыбульская с сыном (фото: instagram.com/cybulskaya)

Звезда добавила, что тогда ее сын Нестор часто болел. Мальчик просыпался ночью и имел проблемы со сном.

Цыбульская рассказала об этом специалисту, и та объяснила, почему с ее ребенком такое происходит.

"Он болеет, потому что ты не в покое. Я спросила ее: "А что ему дать?" А она мне: "Дай себе по голове, выпей успокоительное и ложись у ребенка", - вспомнила слова психолога певица.