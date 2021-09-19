Оля Полякова потрапила в біду і не стрималася від болю: довелося викликати "швидку допомогу"

Оля Полякова знаходиться в турі Західною Україною, де з нею сталася неприємна ситуація. Справа в тому, що в Чернівцях популярна співачка відчула сильний біль у спині, через що їй довелося викликати "швидку допомогу".

Коли медики приїхали, то зробили їй лідокаїнову блокаду. Під час уколу Полякова не змогла стриматися від болю і закричала.

Нагадаємо, Полякова відверто розповіла про стосунки з чоловіком Вадимом. Співачка зізналася, що зараз в їхній родині почалася криза. Вона зазначила, що після 15 років шлюбу відчула, що переживає важкий період і нудьгу у відносинах з чоловіком.

Вона зазначила, що йде пристрасть, регулярний секс, романтизм і потяг. За її словами, коли плюсів у відносинах більше, ніж мінусів, то ти закриваєш на це очі.

Спочатку вона була коханкою бізнесмена, тому що він був одружений. Оля і Вадим Полякови зіграли весілля в 2004 році. У 2005 році у них народилася перша дочка Марія, а в 2011 році друга - Аліса.

Ми також писали про те, що стало відомо, скільки Полякова і DZIDZIO заробляють на рекламі морозива. За словами фахівця з маркетингу Юрія Ковальчук, гонорари за таку рекламу можуть перевищувати кілька мільйонів гривень.