ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Оля Полякова потрапила в біду і не стрималася від болю: довелося викликати "швидку допомогу"

Новость на русском →
Чернівці, Неділя 19 вересня 2021 22:08
Оля Полякова потрапила в біду і не стрималася від болю: довелося викликати "швидку допомогу" Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Роман Мирончук

Оля Полякова знаходиться в турі Західною Україною, де з нею сталася неприємна ситуація. Справа в тому, що в Чернівцях популярна співачка відчула сильний біль у спині, через що їй довелося викликати "швидку допомогу".

Про це артистка розповіла в Instagram-сторіз.

Коли медики приїхали, то зробили їй лідокаїнову блокаду. Під час уколу Полякова не змогла стриматися від болю і закричала.

Оля Полякова потрапила в біду і не стрималася від болю: довелося викликати &quot;швидку допомогу&quot;Оля Полякова потрапила в біду і не стрималася від болю: довелося викликати &quot;швидку допомогу&quot;

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, Полякова відверто розповіла про стосунки з чоловіком Вадимом. Співачка зізналася, що зараз в їхній родині почалася криза. Вона зазначила, що після 15 років шлюбу відчула, що переживає важкий період і нудьгу у відносинах з чоловіком.

Вона зазначила, що йде пристрасть, регулярний секс, романтизм і потяг. За її словами, коли плюсів у відносинах більше, ніж мінусів, то ти закриваєш на це очі.

Спочатку вона була коханкою бізнесмена, тому що він був одружений. Оля і Вадим Полякови зіграли весілля в 2004 році. У 2005 році у них народилася перша дочка Марія, а в 2011 році друга - Аліса.

Ми також писали про те, що стало відомо, скільки Полякова і DZIDZIO заробляють на рекламі морозива. За словами фахівця з маркетингу Юрія Ковальчук, гонорари за таку рекламу можуть перевищувати кілька мільйонів гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Оля Полякова Шоу-бізнес
LITE
Михайлове чудо 2021: найважливіші традиції, заборони і що потрібно обов'язково зробити
Михайлове чудо 2021: найважливіші традиції, заборони і що потрібно обов'язково зробити