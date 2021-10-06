Полякова лагодить дах собі і сусідам за свій рахунок: "все прогнило"

Оля Полякова ще на початку року скаржилася на те, що у неї в будинку протікає дах. Через це в квартирі в центрі Києва навіть обвалилася стеля. Зараз співачка затіяла ремонт. При цьому вона лагодить дах не тільки собі, але і сусідам за свій рахунок.

"Це кран, який, нарешті, лагодить мій дах. Подивіться на мою бідну квартиру, поки тут проходить ремонт. Це дах, який цього року впав моїм дітям на голову. Я зараз роблю ремонт на даху", - заявила артистка.

Скріншот з Instagram

Заодно Полякова за свій рахунок вирішила відремонтувати дах і в сусідніх трьох під'їздах.

"Ось така розруха у мене зараз скрізь, тому що стелі довелося міняти, тому що все прогнило", - додала вона.

Скріншот з Instagram

Співачка зізналася, що у неї в квартирі дах протікав 10 років, і тепер після капітального ремонту все буде добре.