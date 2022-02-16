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Оля Полякова на Шрі-Ланці висловилася про загрозу вторгнення РФ в Україну: ми не боїмося

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Шрі-Ланка, Середа 16 лютого 2022 11:24
Оля Полякова на Шрі-Ланці висловилася про загрозу вторгнення РФ в Україну: ми не боїмося Фото: Оля Полякова повертається в Україну на тлі загрози вторгнення (instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Оля Полякова, яка разом з родиною проводила відпустку на Шрі-Ланці, заявила, що вони повертаються додому, а також зробила заяву про загрозу вторгнення Росії в Україну.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала атмосферні кадри на тлі океану і поділилася своєю думкою про ситуацію, що склалася.

38-річна Полякова позувала на мальовничому скелястому пляжі в білому кроп-топі зі шнурівкою і такого ж кольору спідниці з розрізом на стегні, демонструючи стрункі форми. Волосся вона залишила розпущеним, а також обійшлася без макіяжу і взуття.

Оля Полякова на Шрі-Ланці висловилася про загрозу вторгнення РФ в Україну: ми не боїмося

Зірка повідомила, що вони з чоловіком і дочками повертаються додому в Україну, незважаючи на загрозу вторгнення РФ. При цьому Оля вірить в краще і зберігає позитив.

"Цього разу я просто відпочивала! Ледве змусила себе зробити ці фотки, в останній день відпочинку! Летимо додому! Знаю, що вдома всі в неврозі, але у мене є стійке відчуття, що все буде добре! А ви як думаєте?", - написала співачка.

Оля Полякова на Шрі-Ланці висловилася про загрозу вторгнення РФ в Україну: ми не боїмосяОля Полякова на Шрі-Ланці висловилася про загрозу вторгнення РФ в Україну: ми не боїмося

Фото: Оля Полякова заявила, що повертається додому і не боїться російського вторгнення (instagram.com/polyakovamusic)

А в Instagram-сторіз Полякова записала коротке відео, на якому зображена зі старшою дочкою Машею. Вона закликала українців не боятися і зберігати силу духу.

"Ми летимо додому, ми не боїмося. Ми хочемо бути з нашою країною у себе вдома. Ми не боїмося, і ви не бійтеся. Все буде бобре", - заявила артистка.

Раніше повідомлялося, що переможниця Нацвідбору на Євробачення 2022 Аліна Паш зробила заяву, що в разі військового вторгнення Росії в Україну захищатиме свою батьківщину разом з усім народом, а не тікатиме.

Ми також писали, що українські артисти масово вступають до лав ЗСУ.

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Оля Полякова
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