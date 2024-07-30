На Олимпиаде-2024 покажут украинское кино: о каком фильме идет речь

На Олимпиаде-2024 в Париже покажут документальный фильм Алана Бадоева "Довга доба", который уже успел "наделать шума" среди мирового киносообщества.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на команду режиссера.
Известно, что показ драмы, созданной на основе 200 часов видеоматериалов, снятых простыми украинцами на смартфоны по всей стране во время полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, состоится 3 августа в парижском парке La Villette, где впервые в истории Олимпийских Игр наше Министерство молодежи и спорта инициировала уникальная культурно-информационная площадка VOLIA SPACE.
Отметим, что Бадоев также посетит мероприятие, чтобы пообщаться с украинцами заграницей, а также еще раз напомнить миру о войне, которую Россия ведет против нашего народа.
"Это "капсула времени", свидетельствующая о преступлениях России глазами украинцев, и которые не должна забыть мир", - говорит о картине режиссер, не так давно заявивший о "пополнении" в семье.
Алан Бадоев (фото: пресс-служба режиссера)
Добавим, что в VOLIA SPACE в течение всех ОИ-2024 будут проходить встречи с известными украинскими спортсменами, культурными деятелями и публичными личностями, которые будут рассказывать о настоящем Украины во время полномасштабного вторжения России, условиях, в которых готовились к Олимпийским Играм наши спортсмены, сложностях, которые испытывает украинская инфраструктура из-за постоянных атак страны-агрессора.
Украинский дом в Париже будет работать до 10 августа.
Заметим, что "Довга доба" уже успели посмотреть в более чем 30 странах мира.
Также специальные показы ленты состоялись в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Совете Европы и доступны для загрузки на стриминговых сервисах Netflix и британской видеоплатформе OD365.
Напомним, что посмотреть фильм Бадоева можно также и на YouTube
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