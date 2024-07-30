На Олимпиаде-2024 покажут украинское кино: о каком фильме идет речь

Где и когда покажут кино

Известно, что показ драмы, созданной на основе 200 часов видеоматериалов, снятых простыми украинцами на смартфоны по всей стране во время полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, состоится 3 августа в парижском парке La Villette, где впервые в истории Олимпийских Игр наше Министерство молодежи и спорта инициировала уникальная культурно-информационная площадка VOLIA SPACE.

Отметим, что Бадоев также посетит мероприятие, чтобы пообщаться с украинцами заграницей, а также еще раз напомнить миру о войне, которую Россия ведет против нашего народа.

"Это "капсула времени", свидетельствующая о преступлениях России глазами украинцев, и которые не должна забыть мир", - говорит о картине режиссер, не так давно заявивший о "пополнении" в семье.

Алан Бадоев (фото: пресс-служба режиссера)

Добавим, что в VOLIA SPACE в течение всех ОИ-2024 будут проходить встречи с известными украинскими спортсменами, культурными деятелями и публичными личностями, которые будут рассказывать о настоящем Украины во время полномасштабного вторжения России, условиях, в которых готовились к Олимпийским Играм наши спортсмены, сложностях, которые испытывает украинская инфраструктура из-за постоянных атак страны-агрессора.

Украинский дом в Париже будет работать до 10 августа.

Заметим, что "Довга доба" уже успели посмотреть в более чем 30 странах мира.

Также специальные показы ленты состоялись в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Совете Европы и доступны для загрузки на стриминговых сервисах Netflix и британской видеоплатформе OD365.

Напомним, что посмотреть фильм Бадоева можно также и на YouTube