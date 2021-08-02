Гімнаст з Дніпра взяв "золото" Олімпіади 2020: що про нього відомо

Гімнаст Артем Долгопят виграв золоту медаль Олімпіади 2020 в Токіо. Йому не було рівних у вільних вправах. Таким чином, збірна Ізраїлю вперше завоювала медаль у спортивній гімнастиці.

Хто такий Артем Долгопят

Артем народився 16 червня 1997 року в Дніпрі. Його батько працював техніком-електронщиком на залізниці (в дитинстві він також займався гімнастикою), а мати була продавчинею.

Майбутній олімпійський чемпіон почав свої заняття гімнастикою в шість і вже через кілька років двічі став чемпіоном України у своїй віковій категорії.

Артем Долгопят (фото: facebook.com/Dolgopyat)

"Тато в дитинстві займався гімнастикою. Коли мені виповнилося шість, він відвів мене в секцію, і я побачив, як роблять сальто, піруети, стрибають на трампліні. Діти були на два-три роки старше, я - найменший. Все життя я найменший в групі. Спочатку займався один раз на тиждень, потім два, три. Тоді це було грою. Тренер обіцяв цукерки за виконані мною елементи. Потім цукерки замінив соком - такий собі підкуп. Але тато почав ставити конкретні завдання. У 11 років я вже тренувався щодня по 4-5 годин", - говорив Артем в інтерв'ю сайту Gymnovosti.

Коли Артему було 12 років йому як перспективному атлету запропонували переїхати до Києва і тренуватися у збірній України для подальших виступів у складі нашої національної дружини на міжнародних змаганнях. Однак через важке економічне становище сім'я Долгопята вибрала репатріацію в Ізраїль.

Артем Долгопят став чемпіоном Олімпіади 2020 (фото: facebook.com/Dolgopyat)

Вже в Ізраїлі гімнаст продовжив тренуватися в залі в Адар-Йосефі, а згодом почав працювати під керівництвом Сергія Вайсбурга.

Відзначимо, що Артем - один з небагатьох гімнастів у всьому світі, хто виконує на вільних вправах елемент вищої категорії складності - потрійне сальто назад.

Артем Долгопят в компанії атлетів (фото: facebook.com/Dolgopyat)