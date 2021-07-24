Олімпіада 2020: розклад першого медального дня, коли виступають українці

У суботу в перший медальний день XXXI літньої Олімпіади всього розіграють 11 комплектів медалей.

Трансляція змагань йде на телеканалі "UA: Перший". Всі результати-онлайн можна побачити на офіційному сайті ОІ-2020.

У яких видах спорту і коли виходитимуть українці на Іграх 24 липня - розклад:

Фехтування

О третій годині ранку (за київським часом) на особистих змаганнях на шпагах показала себе Олена Кривицька. Поєдинок за "бронзу" почнеться о13.50, а фінал намічається на 14.45.

Спортивна гімнастика

З четвертої ранку до чотирьох дня йде кваліфікація у чоловіків: Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Євген Юденков та Петро Пахнюк.

Велоспорт

Групова гонка з 5: 00 до 12: 15 у чоловіків. Представляє Україну Анатолій Будяк.

Дзюдо

Найтитулованіша українська дзюдоїстка, чемпіонка світу (2018 та 2019 років) та чемпіонка Європи (2017 та 2019 років) Дарина Білодід виходила о п'ятій ранку (у ваговій категорії до 48 кг). А від чоловіків на татамі виходив Артем Лесюк (до 60 кг). Фінальний блок відбудеться об 11.00.

Бокс

О 6:50 в 1/16 фіналу від України виходив Микола Буценко (до 57 кг).

Академічне веслування

О п'ятій ранку Ігор Хмара і Станіслав Ковальов продемонстрували свої вміння в парній двійці в легкій вазі (попередні заїзди).

Кульова стрільба

О сьомій годині ранку відбулася стрільба (чоловіки) з пневматичного пістолета - 10 м. Україну представляли Олег Омельчук та Павло Коростильов. Фінал - о 9.30.

Кінний спорт

З 11:00 по 16:15 має відбутися виїздка (особисті змагання). Від України буде Інна Логутенкова.

Настільний теніс

О 13:30 - чоловіки, одиночний розряд (раунд1): Коу Лей. О 15:45 - жінки, одиночний розряд (раунд 1): Анна Гапонова.

Теніс

О п'ятій ранку в одиночному розряді (раунд 1) - Даяна Ястремська (корт 6, матч 1), а в парному розряді (раунд 1) - Даяна Ястремська / Еліна Світоліна (корт 6, матч 3).

Українська олімпійська збірна на церемонії відкриття гра 2020 в Токіо (фото: noc-ukr.org)