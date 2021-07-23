Вогонь Олімпіади-2020 запалили на церемонії відкриття в Токіо
Друга ракетка світу японська тенісистка Наомі Осака запалила вогонь Олімпіади-2020 на церемонії відкриття літніх Ігор, яка проходить на Національному стадіоні у Токіо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію церемонії.
Перед запалюванням Олімпійського вогню пройшов парад збірних країн, що беруть участь в Іграх. Після цього імператор Японії Нарухіто оголосив Олімпіади-2020 відкритою.
Олімпійський вогонь символізує мир і єдність, і є одним з основних церемоніальних елементів Олімпійських ігор.
@naomiosaka is your final Olympic flame torchbearer and has lit the #Olympics cauldron #Tokyo2020 #OpeningCeremony #UnitedByEmotion #StrongerTogether pic.twitter.com/PQLe8FmX2v— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 23, 2021
The #Olympics cauldron for #Tokyo2020 has been lit! #OpeningCeremony #UnitedByEmotion #StrongerTogether pic.twitter.com/7ucEIqmMYE— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 23, 2021
This view... #Tokyo2020 #OpeningCeremony #StrongerTogether #UnitedByEmotion #Olympics pic.twitter.com/QvbMM9GVVU— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 23, 2021
Нагадаємо, сьогодні в Токіо пройшла офіційна церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2020.
Ігри триватимуть з 23 липня по 8 серпня.
Україну на змаганнях представлять 158 олімпійців в 25 видах спорту (30 дисциплінах).
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