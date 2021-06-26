Ольгу Сумську шокували умови в поїзді Укрзалізниці: "знущання над людьми!" (Відео)

Знаменита актриса зазначила, що спочатку хотіла поїхати на СВ, але квитки розібрали, тому довелося відправитися в дорогу до столиці після виступу в Кременчуці на рейсі № 791 в купе.

До речі, ціна таких квитків близько 400 гривень.

Вже в купе вона помітила, що тут зовсім немає кондиціонерів. Вказівка про це дійсно значаться в проїзному квитку, але при покупці їй це не озвучили, і напис Сумська не помітила.

І ось у підсумку до 5 години ранку її очікувала "пекельна подорож", адже термометр показував під +40 градусів, а за день вагони настоялися на спеці та дуже нагрілися.

"Виявляється є поїзди, де кондиціонування взагалі не передбачено! Поїзд 791 ременчук-Київ!!! Це справжнє пекло! Знущання над людьми! Вдень 40 градусів! Вагони стояли цілий день на сонці, уявляєте, як ми зараз їдемо! Укрзалізниця! Як тут працюють бідні провідники Це суцільний жах! Як я рятувалася? Поливала себе водою кілька разів за ніч", - описала свою поїздку Сумська.

Ользі Сумській довелося їхати в поїзді без кондиціонера в спеку під +40 градусів (фото: facebook.com/osumska)

Також актриса і телеведуча закликала громадян бути уважними, коли купуєте квитки, щоб не зіткнуться з подібними неприємними сюрпризами.

Сумська емоційно звернулася до керівництва "Укрзалізниці" і висловила думку, що відсутність кондиціонерів в купе - просто дикість, і вона не очікувала подібну практику в 21-му столітті.

"Ганьба, просто ганьба!" - резюмувала народна артистка.

Відео: Ольга Сумська поскаржилася на відсутність кондиціонерів в поїзді УЗ

Реакція "Укрзалізниці"

Після публікації поста на ситуацію відреагували в "Укрзалізниці" - компанія перепросила "за негативний досвід, з яким зіткнулися", а також пообіцяла унеможливити повторення подібних моментів надалі. При цьому щодо планів установки кондиціонерів нічого не говорилося.

"Зробимо все можливе, щоб у майбутньому не було таких ситуацій. Напишіть нам, будь ласка, Ваш контактний номер телефону в особисті повідомлення, для подальшого розгляду питання", - написали в УЗ.

Втім, далеко не всі користувачі в коментарях вважали інцидент вичерпаним, реакцію адекватною, а ситуацію - вирішеною. І посипалася нова хвиля докорів. На них в "Укрзалізниці" вже не відповідали.

Фото: скрін коментарів facebook.com/osumska