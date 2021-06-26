Ольгу Сумскую шокировали условия в поезде Укрзализныци: "издевательство над людьми!" (Видео)

Знаменитая актриса отметила, что сначала хотела поехать на СВ, но билеты разобрали, поэтому пришлось отправиться в путь в столицу после выступления в Кременчуге на рейсе № 791 в купе.

Кстати, цена таких билетов около 400 гривен.

Уже в купе она заметила, что тут совершенно нет кондиционеров. Указание об этом действительно значатся в проездном билете, но при покупке ей это не озвучили, и надпись Сумская не заметила.

И вот в итоге до 5 часов утра предстояло "адское путешествие", ведь термометр показывал под +40 градусов, а за день вагоны настоялись на жаре и очень нагрелись.

"Оказывается есть поезда, где кондиционирование вообще не предусмотрено! Поезд 791 Кременчуг-Киев!!! Это настоящий ад! Издевательство над людьми! Днем 40 градусов! Вагоны стояли целый день на солнце, представляете, как мы сейчас едем! Укрзализныця! Как здесь работают бедные проводники Это сплошной ужас! Как я спасалась? Поливала себя водой несколько раз за ночь", - описала свою поездку Сумская.

Ольге Сумской пришлось ехать в поезде без кондиционера в жару под +40 градусов (фото: facebook.com/osumska)

Также актриса и телеведущая призвала граждан быть внимательными, когда покупаете билеты, чтобы не столкнутся с подобными неприятными сюрпризами.

Сумская эмоционально обратилась к руководству "Укрзализныци" и высказала мнение, что отсутствие кондиционеров в купе - просто дикость, и она не ожидала подобную практику в 21-м веке.

"Позор, просто позор!" - резюмировала народная артистка.

Видео: Ольга Сумская пожаловалась на отсутствие кондиционеров в поезде УЗ

Реакция "Укрзализныци"

После публикации поста на ситуацию отреагировали в "Укрзализныце" - компания принесла извинения "за негативный опыт, с которым столкнулись", а также пообещала пресечь повторение подобных моментов впредь. При этом относительно планов установки кондиционеров ничего не говорилось.

"Сделаем все возможное, чтобы в будущем не было таких ситуаций. Напишите нам, пожалуйста, ваш контактный номер телефона в личные сообщения, для дальнейшего рассмотрения вопроса", - написали в УЗ.

Впрочем, далеко не все юзеры в комментариях посчитали инцидент исчерпанным, реакцию адекватной, а ситуацию - решенной. И посыпалась новая волна упреков. На них в "Укрзализныце" уже не отвечали.

Фото: скрин комментариев facebook.com/osumska