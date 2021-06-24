Подорож з комфортом. В "УЗ" нагадали, як отримати місце у вагоні з кондиціонером

"Укрзалізниця" нагадала пасажирам, що вони можуть придбати квиток на потяг, облаштований кондиціонером. Перевірити або дізнатись інформацію про наявність кондиціонування можна безпосередньо під час придбання квитка.

"Купуючи квитки на поїзд, клієнти Укрзалізниці можуть перевірити наявність кондиціонера у вагоні. Наразі майже половина вагонів компанії обладнана системами кондиціонування повітря. Крім того, в усіх нових вагонах, які купує товариство, а також тих, що пройшли модернізацію, встановлюються такі системи", - йдеться в повідомленні.

Аби отримати квиток на вагон з кондиціонером, при придбанні квитка у системі booking.uz.gov.ua треба звернути увагу на позначку на сторінці вибору місця, поряд із типом вагона. Там має бути вказано "з кондиціонуванням". Також пасажири можуть уточнити наявність кондиціонера, купуючи квиток у касі.

Зазначається, що усі поїзди Інтерсіті+ обладнані кондиціонерами. Тож у вагоні з кондиціонером температура має бути від +22 до +26 °C. На початку подорожі вона може бути більшою, адже кондиціонування вмикається після відправлення поїзда і потрібен час, близько 20 хвилин, на охолодження повітря у вагоні.

Вагони, які не обладнані кондиціонерами, мають систему вентиляції, також повинні відчинятися вікна (окрім аварійних виходів та найстаріших вагонів з дерев’яними рамами, кількість яких з кожним роком зменшується при модернізації парку). Вентиляція також повинна працювати і при подачі поїзда на посадку - пасажир має право вимагати цього від провідника.

"Якщо під час поїздки виникли проблеми або у вагоні підвищена температура, пасажири можуть звертатися до провідника або начальника поїзда. Вони мають вжити всіх заходів для усунення неполадок, а при можливості пересадити пасажирів до інших вагонів", - заявили в "УЗ".