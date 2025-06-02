Ольга Сумская публично обратилась к дочери, которая все эти годы живет в РФ (фото)

Сумская показала фото с дочерью, которая живет в РФ

Так, 1 июня у Паперной был день рождения. И поэтому Сумская решила публично поздравить ее с 35-летием. Она показала ее детское фото и назвала "доченькой".

Сумская обратилась к дочери (скриншот)

Также актриса показала еще одно совместное фото с Паперной. На нем они позировали в купальниках на пляже.

"Дочка, люблю тебя", - обратилась к дочери Сумская.

Сумская и Паперная (скриншот)

Сама же Паперная не стала "репостить" Stories мамы. В честь своего дня рождения она сделала пост с видео, на котором позирует с белым цветком.

Как сейчас выглядит Тоня Паперная (скриншот)

Где сейчас Паперная

Как известно, еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины старшая дочь Сумской переехала в Москву. Там она строила карьеру в кино, а еще вышла замуж за россиянина Владимира Яглыча. От него Паперная родила дочь и сына.

После 24 февраля 2022 года Тоня не стала публично осуждать агрессию Путина. Сейчас она все еще живет в РФ, снимается в фильмах и сериалах. А в описании ее профиля в Instagram можно найти российские номера телефонов "агентов из кино".

Сумская и Паперная (фото: instagram.com/olgasumska)

Сумская неохотно комментирует эту тему. Но иногда актриса отмечает, что не может отвечать за жизнь дочери, ведь она взрослая.

"Это страшная драма в ее жизни, потому что человек в такой ситуации. Человек там уже находится более 13 или 14 лет, она замужняя женщина, у нее двое детей. Это очень-очень страшная тема для меня как для матери - осознавать это и быть беспомощной. Это как между двух огней. Потому что я не могу ни повлиять, ни помочь, только любить", - говорила Сумская.