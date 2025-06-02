Ольга Сумская публично обратилась к дочери, которая все эти годы живет в РФ (фото)

Актриса Ольга Сумская не любит публично говорить о старшей дочери Антонине Паперной, которая живет в РФ, снимается в российских сериалах и не осуждает войну в своих соцсетях. Но недавно звезда сделала исключение.
Как Сумская обратилась к дочери и чем сейчас занимается Паперная, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Так, 1 июня у Паперной был день рождения. И поэтому Сумская решила публично поздравить ее с 35-летием. Она показала ее детское фото и назвала "доченькой".
Также актриса показала еще одно совместное фото с Паперной. На нем они позировали в купальниках на пляже.
"Дочка, люблю тебя", - обратилась к дочери Сумская.
Сама же Паперная не стала "репостить" Stories мамы. В честь своего дня рождения она сделала пост с видео, на котором позирует с белым цветком.
Как известно, еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины старшая дочь Сумской переехала в Москву. Там она строила карьеру в кино, а еще вышла замуж за россиянина Владимира Яглыча. От него Паперная родила дочь и сына.
После 24 февраля 2022 года Тоня не стала публично осуждать агрессию Путина. Сейчас она все еще живет в РФ, снимается в фильмах и сериалах. А в описании ее профиля в Instagram можно найти российские номера телефонов "агентов из кино".
Сумская неохотно комментирует эту тему. Но иногда актриса отмечает, что не может отвечать за жизнь дочери, ведь она взрослая.
"Это страшная драма в ее жизни, потому что человек в такой ситуации. Человек там уже находится более 13 или 14 лет, она замужняя женщина, у нее двое детей. Это очень-очень страшная тема для меня как для матери - осознавать это и быть беспомощной. Это как между двух огней. Потому что я не могу ни повлиять, ни помочь, только любить", - говорила Сумская.
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