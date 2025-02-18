Ольга Сумская помирилась со старшей сестрой: "Мы наконец-то общаемся"

"Впервые могу сказать, что мы наконец-таки общаемся, что все налаживается. И это чудесно", - поделилась Сумская.

Артистка отметила, что перед тем, как ее отношения с близким человеком наладились, ей приснился вещий сон.

"Мне приснился сон несколько месяцев назад, что я иду по улице возле собора и вижу: стоит священник и благословляет людей, люди причащаются. Я подхожу к нему и говорю: "Благословите меня, отче", и вот кладу ему руку. Он благословляет, и вдруг еще одна рука. Я поворачиваю голову, а это Наталья. И священник держит эти две руки вместе. После этого сна прошло некоторое время, и мы начали общаться", - подчеркнула актриса.

В то же время на вопрос, кто же сделал первый шаг к примирению, Ольга Сумская не ответила конкретно.

"Кто сделал первый шаг к примирению - какая теперь разница. Главное, что мы снова вместе", -подчеркнула артистка.

На видео этот момент можно посмотреть с 1:17:41.

Что известно про отношения Ольги Сумской с сестрой Натальей Сумской

Отношения в актерской династии начали портиться после 2022 года. Известно, что старшая дочь Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная задолго до начала войны уехала в Россию, там вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча и родила там двоих детей. Также она строит в Москве актерскую карьеру. После начала полномасштабного вторжения Паперная не комментировала события в Украине и не приезжала в родную страну.

Такую позицию раскритиковали как и многие поклонники Ольги Сумской, так и ее родственники. Так, сын Натальи Сумской Вячеслав Хостикоев пытался связаться с Паперной в начале полномасштабной войны, но она не ответила на его сообщения. Он постоянно критиковал позицию двоюродной сестры, что не понравилось Ольге Сумской.

Наталья в свою очередь во время церемонии награждения Шевченковских лауреатов, которая состоялась в 2024 году в театре Ивана Франко, не подошла к сестре, чтобы поздороваться.

Ольга Сумская не раз в своих интервью говорила, что хочет наладить отношения с сестрой, которую считает второй мамой.



Наталья Сумская (фото: instagram.com/sumskanataliia)