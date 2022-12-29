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Ольга Сумская - о дочери, которая живет в России: "Ей очень тяжело"

Ольга Сумская рассказала о живущей в России дочери (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская актриса Ольга Сумская рассказала, удастся ли ей на новогодние праздники увидеться со старшей дочерью, актрисой Тоней Паперной. Отметим, что сейчас девушка живет в России.

Об этом она рассказала ТСН.

Приедет ли она в Украину

По словам Сумской, она даже не может представить, когда снова встретится с дочерью и внуками, которые сейчас находятся в России.

Актриса говорит, что сейчас Тоне и всей ее семье очень тяжело. Также Паперна не может покинуть страну-агрессорку и вынуждена оставаться в Москве.

"Она никак не может приехать. Это просто невозможно со всех сторон. Это тяжело. Ей очень тяжело. Это тяжелее всего, что можно вообще представить", - сказала Сумская.

Ольга Сумская со старшей дочерью Тоней Паперной (instagram.com/olgasumska)

Добавим, что Антонина живет в России с мужем, русским актером Владимиром Ягличем. Они воспитывают двоих общих детей - 4-летнюю дочь Еву и 2-летнего сына Даниила.

Отметим, что Паперна умалчивает о войне в Украине. Сумская заявляла, что украинцы в России находятся в режиме ужасного террора, потому и не могут высказаться.

Антонина Паперна с мужем-россиянином (instagram.com/olgasumska)

Ранее Сумская рассказывала, почему ее дочь до сих пор в России.

Также актриса Ходос рассказала, почему ее коллеги Паперна и Безрук остались жить в РФ.

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Ольга СумскаяАнтоніна Паперна