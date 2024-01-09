Ольга Фреймут показалась с 17-летней дочерью после долгой разлуки (фото)

Злата Митчелл поделилась семейным контентом

Так, знаменитая мама с дочерью попозировали ради общего фото. На фото видно, как Ольга нежно обнимает Злату.

Кадр был сделан, вероятно, перед возвращением дочери Фреймут в США, где она сейчас учится.

Оля Фреймут с дочерью Златой (фото: instagram.com/freimutolia)

"Мама, я снова уезжаю", - написала Злата в соцсетях.

Отметим, что самая ведущая в настоящее время находится в Великобритании вместе с 7-летним сыном Валерием и 6-летней дочерью Евдокией.