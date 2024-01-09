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Ольга Фреймут показалася з 17-річною донькою після довгої розлуки (фото)

Оля Фреймут з донькою Златою (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Іванна Пашкевич

Старша дочка головної ревізорки України Ольги Фреймут, 17-річна Злата Мітчелл, поділилася з підписниками новою світлиною з мамою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram спадкоємиці телеведучої.

Злата Мітчелл поділилася сімейним контентом

Так, знаменита мама з донькою попозували заради спільного фото. На фото видно, як Ольга ніжно обіймає Злату.

Кадр був зроблений, ймовірно, перед поверненням доньки Фреймут до США, де вона зараз навчається.

Оля Фреймут з донькою Златою (фото: instagram.com/freimutolia)

"Мамо, я знову їду", - написала Злата у соцмережах.

Зазначимо, що сама ведуча наразі перебуває у Великій Британії разом з 7-річним сином Валерієм і 6-річною донькою Євдокією.

Нещодавно Руслана показала рідкісне фото з мамою, на яку схожа як дві краплі води.

Також ми розповідали, що Санта Дімопулос позувала оголеною для фотографа-росіянки.

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