Елена Зеленская рассказала о бойфренде своей 19-летней дочери: "Первая любовь"

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что их с Владимиром Зеленским 19-летняя дочь Александра встречается с бойфрендом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на фрагменты интервью с женой президента, опубликованные 1 декабря в ежедневном подкасте издания The Economist .

Елена Зеленская о личной жизни дочери

По словам Елены, ее старшая наследница встретила свою первую любовь, и они с мужем никак не могут осознать, что Александра уже такая взрослая.

Семья Зеленских (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Она встретила своего парня. Первая любовь, а теперь мы с ее отцом в шоке от того, что делать с пониманием, что твоя маленькая девочка больше не маленькая девочка. Так что жизнь продолжается", - сказала Зеленская.

Ведущая поинтересовалась у первой леди, приятно ли наблюдать за счастливой дочерью, на что жена главы государства с улыбкой ответила: "Но стрессово".

Для справки

Александра Зеленская осенью 2022 года стала студенткой. Где именно учится она - президентская пара не уточняет.

Ранее Елена рассказывала, что девушка избрала юридическую специальность.

Семья Зеленских (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Пара также воспитывает 10-летнего сына Кирилла.

После начала полномасштабного вторжения РФ Зеленская вместе с детьми осталась в Украине, однако в первые месяцы в Киеве ее не было.