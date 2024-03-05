Первая леди сказала, общается ли Зеленский с детьми (видео)

Как часто президентские дети видят своего отца

Как известно, семья Зеленских уже два года живет параллельно. Владимир как президент государства имеет насыщенный график и даже не всегда находит время для полноценного сна. Поэтому свою жену и двоих детей он видит не так часто, как хотелось бы и практически живет в своем кабинете.

В настоящее время Елена находится в Великобритании, где уже успела встретиться с королевой-консортом и посетила разговор Пирса Моргана, где и рассказала, как часто их дети могут пообщаться с Владимиром.

"Приблизительно раз в неделю, на несколько часов мы можем встречаться, иногда реже, когда он имеет заграничные визиты", - призналась первая леди.

Но Елена отметила, что дети помогают Владимиру восстанавливать силы и набираться энергии.

"Дети всегда помогают ему весело проводить время, они поют потешные песни, смеются с ним. И это тоже помогает ему восстановить силы", - рассказала супруга президента.

Елена Зеленская (скриншот)

Также Пирс спросил, существует ли такой же график встреч и для нее самой или у них с мужем свое расписание.

"Я могу иногда видеть его в офисе президента, потому что у меня есть собственный офис. А иногда я могу ему позвонить по телефону и если он не слишком занят, я могу пойти в его офис и увидеться с ним. Мы иногда можем пообедать вместе, но не слишком часто, наши календари, почему-то, не совпадают. Если у него есть время поговорить со мной, у меня нет времени поговорить с ним", - рассказывает Елена.

Также супруга президента отметила, что с разными графиками они с Владимиром живут параллельную жизнь, но, по ее мнению, это нормально в этой ситуации.