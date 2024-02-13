Елена Зеленская запустила специальную программу ментальной поддержки: для кого она

Елена Зеленская запустила обновленную программу поддержки ментального здоровья, но в этот раз она особенная, поскольку создана для тех, кто оберегает всех в течение своей жизни - она для мам.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль первой леди и инициативы "Ты как?".

Какова цель обновленной программы первой леди

Елена Зеленская открыла Всеукраинскую программу ментального здоровья "Ты как?". Суть Инициативы в том, что семейные врачи теперь будут лечить не только физические проблемы по необходимости, но и бесплатно будут оказывать психологическую поддержку украинцам.

В рамках инициативы первой леди уже около 70 тысяч специалистов прошли специальное обучение по программе mhGAP. Следует отметить, что это государственное решение реализуется в Украине впервые.

"Семейный врач заботится о тех, кто заботится обо всех" , - именно так звучит слоган компании.

"Семейный врач оберегает физическое и ментальное здоровье мам. Новая коммуникационная кампания "Ты как?" - именно об этом. Потому что очень важно, чтобы наши мамы знали: к семейному можно и нужно обращаться не только тогда, когда сердце болит физически, а и тогда, когда плохо из-за тревоги и стресса", - пишет Елена на странице программы.

Ради этой инициативы был снят специальный чувствительный ролик, в котором продемонстрировано, как важно сохранять спокойствие своих мам. Ведь часто от их состояния зависит и состояние ребенка, даже если он уже взрослый. И для того, чтобы сами мамы поняли, что быть "не в ресурсе" - это нормально и эти чувства не стоит в себе прятать.

"Покажите эти ролики своим мамам. И мамам мам. Расскажите им, что это ОК - если на душе не ОК. Потому что и у старшего поколения должны преодолеть стигму по поводу обращений за профессиональной помощью. Но заложить убеждение: заботиться о себе надо с таким же вниманием , как и о родных", - говорится на странице программы.