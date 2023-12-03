Елена Зеленская продемонстрировала, как стильно соединить разные оттенки серого (фото)

Елена Зеленская каждый раз удивляет элегантными и стильными образами, которые выбирает на деловые встречи и выступления. Крайняя деловая встреча не стала исключением.

О том, как Зеленская объединила разные оттенки серого в одном образе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу первой леди.

Елена Зеленская показала, как сочетать разные цвета серого

Первая леди очень любит выбирать для своих образов классические цвета, которые демонстрируют дипломатичность, спокойствие, сдержаность, элегантность и вкус.

Ведь когда люди выбирают классику - это значит, что они в себе увереннее и не нуждаются в ярких красках для того, чтобы привлечь на себя внимание.

За Елену всегда говорят ее украшения, в частности это броши, серьги и кольца. А также детали на пиджаках, например платок.

Так, например, на последней деловой встрече Елена появилась в очень интересном образе, в котором объединила разные оттенки серого цвета.

Она надела брючный костюм темно-серого цвета, а также рубашку под горло светло-серого цвета. Конечно, был риск того, что все сольется в одну палитру, но на самом деле такой лук выглядит стильно, интересно и необычно.

На этот раз Зеленская украсила свой костюм только платком и обошлась без броши. Однако Елена надела достаточно массивные серьги.

Елена Зеленская грамотно соединила оттенки серого в образе (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Символизм серого цвета

Серый, ошибочно считается скучным цветом, ведь он наоборот подчеркивает спокойствие, мудрость и силу. Есть такое мнение, что серый цвет обладает свойствами расслабления и хорошо действует на психику, помогает структурировать мысли и успокоить разум.

Этот цвет является частью делового классического гардероба, ведь именно он не привлекает много внимания, а это всегда уместно, ведь в делах, касающихся государственных и деловых вопросов, внимание должно быть на делах, а не на людях, их образах или одежде.

Елена Зеленская грамотно соединила оттенки серого в образе (фото: facebook.com/olenazelenska.official)