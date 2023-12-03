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Елена Зеленская продемонстрировала, как стильно соединить разные оттенки серого (фото)

Воскресенье 03 декабря 2023 12:44
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Елена Зеленская продемонстрировала, как стильно соединить разные оттенки серого (фото) Елена Зеленская (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлия Любченко

Елена Зеленская каждый раз удивляет элегантными и стильными образами, которые выбирает на деловые встречи и выступления. Крайняя деловая встреча не стала исключением.

О том, как Зеленская объединила разные оттенки серого в одном образе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу первой леди.

Елена Зеленская показала, как сочетать разные цвета серого

Первая леди очень любит выбирать для своих образов классические цвета, которые демонстрируют дипломатичность, спокойствие, сдержаность, элегантность и вкус.

Ведь когда люди выбирают классику - это значит, что они в себе увереннее и не нуждаются в ярких красках для того, чтобы привлечь на себя внимание.

За Елену всегда говорят ее украшения, в частности это броши, серьги и кольца. А также детали на пиджаках, например платок.

Так, например, на последней деловой встрече Елена появилась в очень интересном образе, в котором объединила разные оттенки серого цвета.

Она надела брючный костюм темно-серого цвета, а также рубашку под горло светло-серого цвета. Конечно, был риск того, что все сольется в одну палитру, но на самом деле такой лук выглядит стильно, интересно и необычно.

На этот раз Зеленская украсила свой костюм только платком и обошлась без броши. Однако Елена надела достаточно массивные серьги.

Елена Зеленская продемонстрировала, как стильно соединить разные оттенки серого (фото)Елена Зеленская продемонстрировала, как стильно соединить разные оттенки серого (фото)Елена Зеленская продемонстрировала, как стильно соединить разные оттенки серого (фото)

Елена Зеленская грамотно соединила оттенки серого в образе (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Символизм серого цвета

Серый, ошибочно считается скучным цветом, ведь он наоборот подчеркивает спокойствие, мудрость и силу. Есть такое мнение, что серый цвет обладает свойствами расслабления и хорошо действует на психику, помогает структурировать мысли и успокоить разум.

Этот цвет является частью делового классического гардероба, ведь именно он не привлекает много внимания, а это всегда уместно, ведь в делах, касающихся государственных и деловых вопросов, внимание должно быть на делах, а не на людях, их образах или одежде.

Елена Зеленская продемонстрировала, как стильно соединить разные оттенки серого (фото)Елена Зеленская продемонстрировала, как стильно соединить разные оттенки серого (фото)

Елена Зеленская грамотно соединила оттенки серого в образе (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Ранее мы рассказывали о том, что Зеленская вошла в топ самых влиятельных женщин мира.

Также читайте наш материал о том, какЕлена Зеленская в элегантном наряде показала новую символическую брошь.

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