Александр Пономарев женился в третий раз

Так, со слов Горбунова, Пономарев женился в третий раз. Вместе со своей избранницей артист уже более 10 лет.

Других подробностей о том, кто является женой Александра, телеведущий раскрывать не стал.

"У Саши есть жена. Она уже более 10 лет у него. Это все, что я скажу", - сказал Юрий.

К слову, в августе 2024-го года исполнитель признался, что находится в новых отношениях. Однако информацию о новом браке он пока не подтвердил.

Отметим, что 51-летний Пономарев дважды вступал в брак. С первой женой, Еленой Мозговой, он прожил 10 лет. У пары есть дочь Евгения (1998), которая сейчас живет и работает за границей.

В 2006 году он женился на Виктории Мартынюк из Львова, и через год у них родился сын Александр.

Однако после четырех с половиной лет супружеской жизни они развелись. По словам знаменитости, причиной стало ультиматум от жены, которая попросила выбрать между ней и его дочерью Евгенией.

Александр Пономарев (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)