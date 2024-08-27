RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Олег Винник впервые прокомментировал упреки о бегстве из Украины и высказался о своих "клонах"

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)
Автор: Иванна Пашкевич

Певец Олег Винник впервые высказался по поводу слухов, что он сбежал из Украины в начале полномасштабного вторжения. Также артист сказал, что думает о своих коллегах, которых называют его "копиями".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ТСН.

Так, издание пишет, что в токшоу "Говорит Украина", новый выпуск которого покажут в эфире во вторник, 27 августа, Винник заявил: он "никуда не убегал, чтобы куда-то возвращаться". Это, говорит певец, "не в его стиле".

"И я, в конце концов, делаю свое дело. Я благодарю своих поклонников, которые ходили на концерты и платили деньги. И слава тебе Господи, что я их не потратил. Я не зарабатывал на войне, а все отдавал, отдаю и буду отдавать дальше. Если бы Господь не давал мне песни, то мы бы не общались с вами сегодня. Они есть, они пишутся", - говорит исполнитель.

На вопрос ведущего о том, опасается ли он, что его место на украинской сцене может занять кто-то помоложе, артист ответил, что каждый должен найти и занять свою нишу.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

"Будьте собой, найдите свое лицо и не пытайтесь на чужом коне доехать до рая. В конце концов, я уже к сегодняшнему дню столько видел своих дублеров. Дай Бог им всего, что они желают. Меня это не интересует. Меня интересует только то, когда наступит победа и когда мы будем жить в мире", - подчеркнул Олег.

Напомним, недавно Винник записал новое видео из Германии и передал пользователям сети "глоток свежего воздуха, особенно защитникам и защитницам". Это вызвало бурную критику украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олег ВинникВойна в УкраинеЗвезды шоу-бизнеса