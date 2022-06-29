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Лідер "Динамо" одружився в Києві під час війни

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Київ, Середа 29 червня 2022 23:20
Лідер "Динамо" одружився в Києві під час війни Фото: Віктор Циганков (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

У таборі київського "Динамо" стало на одного холостяка менше. Нову суспільну комірку створив вінгер Віктор Циганков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram футболіста.

Зірка "біло-синіх" скористався відпусткою і одружився з коханою Романою Прокопович. Церемонія одруження відбулася 26 червня.

Про обраницю Циганкова відомо небагато. Вона з рідного міста "динамівця" – Вінниці. Наречена навчалася за кордоном, а з лідером "Динамо" зустрічалася кілька років. У грудні торік Циганков освідчився їй під час спільного відпочинку на Мальдівах. Зрештою, футболіст отримав заповітне "так".

У структурі вітчизняного гранда Віктор Циганков виховувався з 14-річного віку. У першій команді "біло-синіх" він провів 6 повних сезонів, у яких записав до свого активу 85 м'ячів і 58 результативних передач.

Лідер &quot;Динамо&quot; одружився в Києві під час війни

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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