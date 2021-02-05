Олег Сенцов став батьком втретє: екс-в'язень Кремля показав зворушливе фото

Олег Сенцов (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Колишній політв'язень Олег Сенцов повідомив, що став батьком втретє. Український режисер повідомив, що у нього народилася дочка, яку назвали Еммою.

Український режисер і колишній в'язень Кремля Олег Сенцов розмістив на своїй сторінці в Facebook фотографію новонародженої дівчинки в п'ятницю, 5 лютого. На знімку він ніжно цілує немовля. У підписі до фото він зазначив: "Дочка Емма". Коли саме народилася дівчинка, Олег Сенцов не повідомив. Також невідомо хто мама дівчинки.

Олег Сенцов повідомив про народження дочки

Новонароджена дівчинка стала третьою дитиною українського режисера. У нього двоє старших дітей від дружини Алли. З дружиною Олег Сенцов розлучився ще у 2016 році оскільки вона прийняла анексію Криму.

Дочка Аліна народилася у 2002 році, а син Владислав, який страждає аутизмом, народився у 2004 році. Відомо, що під час ув'язнення Олега Сенцова в Росії, діти жили в Криму і їх вихованням займалася мама режисера і його сестра Галина.

У січні 2020 року Олег Сенцов повідомив, що сім'я возз'єдналася в Києві. Дочка Аліна переїхала до нього раніше, а мама з сином Владиславом приїхали трохи пізніше і це було пов'язано з тим, що колишня дружина Сенцова не хотіла відпускати хлопчика до батька.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олег Сенцов пояснив, чому росіяни вірять у "вождя Путіна".

А також розповідали про те, що колишній в'язень Кремля Сенцов передбачив крах Росії.