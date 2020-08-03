Сенцов розповів, чому росіяни вірять у "вождя Путіна"

Олег Сенцов розповів,що росіяни вірять у путіна "вождя" (фото: РБК-Україна)

Олег Сенцов розповів, чому Путін має таку підтримку людей в Росії

Олег Сенцов поділився своєю думкою щодо того, чому президент РФ Володимир Путін має таку велику підтримку серед росіян. На думку колишнього в'язня Кремля, громадяни РФ настільки зомбовані, що вони вірять у Путіна "вождя" Про це він повідомив в інтерв'ю на радіо "НВ".

За словами Сенцова, самим росіянам подобається бути зомбованим.

"Чому у нього є підтримка? Бо він робить те, чого хочуть росіяни. Путін - це частина Росії, однозначно", - висловився український режисер.

Сенцов вважає, що зараз в Росії не тільки політичний і військовий криза. Також в РФ велика проблема в соціальній нерівності, яке стало посилюватися в останні роки.

Український режисер привів у приклад ситуацію з аннексированным Кримом і "зеками". За його словами, дуже дивно, що людина сидить у в'язниці і радіє окупації Криму.

"Якщо питання стосується зовнішньої політики, "чий Крим?", Вони всі говорять :(ув'язнені - Ред) ось це він добре зробив. І це проблема росіян - їх імперські амбіції, вони на все дивляться через призму "моє". В цьому полягає глибинна підтримка Путіна, тому що він дуже добре вміє грати на цих амбіції росіян, - пояснив режисер.

Олег Сенцов розповів про зомбування росіян

Як ми раніше писали, Олег Сенцов критично висловився про кадрову політику влади і призначення колишнього "регіонала" Сергія Шкарлета на посаду виконуючого обов'язки міністра освіти і науки України.