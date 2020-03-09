Майже шість років я чекав: Сенцов передбачив крах Росії

Олег Сенцов (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Олег Сенцов спрогнозував крах правління Путіна через падіння цін на нафту

Олег Сенцов передбачив крах Російської Федерації через "нафтову війну", яка розгорілася між Саудівською Аравією і Росією. Він порівняв нинішню ситуацію з обвалом на фондових ринках з сюжетом книги "Чорний лебідь" Нассіма Талеба.

Як написав Олег Сенцов на своїй сторінці в Facebook, в книзі Талеба, яку йому прислали у тюрму, йдеться про теорію непередбачених подій. Вони можуть трапитися раптово і привести до катастрофічних наслідків.

"Майже шість років я чекав, коли цей птах неминучості своїми крилами накриє Росію, що робила все, щоб прискорити її приліт", - написав колишній в'язень Кремля.

Він додав, що проблеми з цінами на нафту приведуть до запуску руйнівних процесів, які призведуть не тільки до краху Російської Федерації, але і до краху правління Володимира Путіна.

"Сьогодні почалася неоголошена війна за нафторинок – Саудівська Аравія почала демпінгувати у відповідь на відмову РФ подальшого зменшення добування цієї сировини. Нафта, а слідом за нею і рубль, почали своє швидке падіння. Ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду, який, сподіваюся, призведе до запуску руйнівних процесів в економіці агресора. Путін, який є затятим прихильником Радянського Союзу, веде свою країну по тому ж шляху, на кінцевій зупинці якого стоїть табличка "Крах", - зазначив Олег Сенцов.

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