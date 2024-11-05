Олег Иваница гневно высказался о коллегах-артистах, которые против мобилизации: "Буча может повториться"

Экс-участник "Дизель Шоу", который на сегодняшний день является многодетным отцом, взял в руки оружие с первых дней полномасштабного вторжения. Он не понимает людей, которые говорят, что они против мобилизации.

"Я удивляюсь людям, которые заявляют, что они против мобилизации. Знаете, прекрасно, что мы живем в мире свободных людей. Но, к сожалению, довольно многие из нас не пользуются тем, что свободны, и в своем сознании остаются в крепостном мировоззрении. Мол, я человек маленький, ничего не решаю. Каждый из нас как свободный человек имеет право на свою точку зрения", - отметил Иваница.

В то же время он продолжил, что если все будут так мыслить, в Украине могут повториться страшные события, которые были в марте 2022 года в Киевской области.

Олег Иваница (фото: instagram.com/o_ivanytsia)

"И следует говорить полными фразами. Если человек говорит, что против мобилизации, то пусть говорит эту фразу полностью: "Я против мобилизации, я за то, чтобы дикие звери зашли в наши города и Буча повторилась", - гневно подчеркнул сценарист.

Актер также не понимает позицию многих медийных личностей, которые после начала большой войны попрятались.

"Не лучшим образом себя ведут не только актеры, но и другие медийные лица. Оправдывая себя, приводят какие-то отмазки типа "не стоит выбрасывать дельфинов в песок". Что они имеют в виду? Что творческие люди заслуживают какого-то особого уровня комфорта? Чем же артисты отличаются от учителей, врачей, предпринимателей? Они тоже привыкли к комфорту, но бросили все и сейчас живут в блиндажах", - отметил Иваница.

Олег Иваница (фото: instagram.com/o_ivanytsia)

Кто такой Олег Иваница

Иваница родился в 1978 году в Винницкой области в местечке Хмельник. Окончил Институт международного бизнеса в Тернопольской академии народного хозяйства (ныне - Западноукраинский национальный университет). А также студию актерского мастерства "Черный Квадрат".

Был участником "Дизель Студио", участвовал в юмористических программах "Дизель Шоу" и "На троих".

Также работал как сценарист.

Снялся во многих украинских фильмах и сериалах.

Также Иваница - многодетный отец. Он воспитывает двоих детей от прошлого брака: дочь Ольгу и сына Остапа. Его вторая жена Лана имеет дочь Аниту от предыдущих отношений, а в 2023 году у пары родился совместный сын, которого назвали Орест.

Олег Иваница (фото: instagram.com/o_ivanytsia)